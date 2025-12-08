В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера сказочного фильма «Снеговик». Первым зрителям картину представили режиссер Александр Бабаев, продюсер Максим Рогальский, Полина Максимова, сыгравшая роль злой волшебницы Вьюги, Дмитрий Чеботарев, ставший в фильме добрым Хранителем, а также исполнители других ролей: Екатерина Темнова, Карина Разумовская, Александр Самойленко и Александр Жуков.
По сюжету фильма, в канун Нового года девочка Варя загадала заветное желание — найти лучшего друга. Но она и не подозревала, что ее другом окажется говорящий и постоянно все забывающий Снеговик. Теперь неожиданным напарникам предстоит пережить настоящее приключение: они отправятся на поиски волшебного артефакта, чтобы остановить злую колдунью Вьюгу, заморозившую праздник.
Прокатом ленты занимается кинокомпания «Наше кино».
Премьера фильма «Снеговик» в российских кинотеатрах состоится 11 декабря 2025 года.