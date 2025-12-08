Ричмонд
Полина Максимова, Разумовская и Чеботарев с семьями: звезды на премьере

Как прошла премьера новогоднего семейного фэнтези «Снеговик» про добрые мечты и веру в чудеса — смотрите в фоторепортаже Кино Mail
Александр Самойленко, Дмитрий Чеботарев, Александр Жуков, Карина Разумовская, Екатерина Темнова, Александр Бабаев, Полина Максимова, Ксения Егорова, фото: пресс-служба
Александр Самойленко, Дмитрий Чеботарев, Александр Жуков, Карина Разумовская, Екатерина Темнова, Александр Бабаев, Полина Максимова, Ксения Егорова, фото: пресс-служба

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера сказочного фильма «Снеговик». Первым зрителям картину представили режиссер Александр Бабаев, продюсер Максим Рогальский, Полина Максимова, сыгравшая роль злой волшебницы Вьюги, Дмитрий Чеботарев, ставший в фильме добрым Хранителем, а также исполнители других ролей: Екатерина Темнова, Карина Разумовская, Александр Самойленко и Александр Жуков.

Полина Максимова, фото: пресс-служба
Полина Максимова, фото: пресс-служба
Дмитрий Чеботарев с семьей, фото: пресс-служба
Дмитрий Чеботарев с семьей, фото: пресс-служба
Карина Разумовская с мужем и сыном, фото: пресс-служба
Карина Разумовская с мужем и сыном, фото: пресс-служба
Екатерина Темнова, фото: пресс-служба
Екатерина Темнова, фото: пресс-служба

По сюжету фильма, в канун Нового года девочка Варя загадала заветное желание — найти лучшего друга. Но она и не подозревала, что ее другом окажется говорящий и постоянно все забывающий Снеговик. Теперь неожиданным напарникам предстоит пережить настоящее приключение: они отправятся на поиски волшебного артефакта, чтобы остановить злую колдунью Вьюгу, заморозившую праздник.

Александр Самойленко с семьей, фото: пресс-служба
Александр Самойленко с семьей, фото: пресс-служба
Александр Жуков, фото: пресс-служба
Александр Жуков, фото: пресс-служба
Никита Тарасов с дочерью, фото: пресс-служба
Никита Тарасов с дочерью, фото: пресс-служба
Григорий Гладков, фото: пресс-служба
Григорий Гладков, фото: пресс-служба

Прокатом ленты занимается кинокомпания «Наше кино».

Премьера фильма «Снеговик» в российских кинотеатрах состоится 11 декабря 2025 года. 