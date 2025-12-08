Ричмонд
Жена Юры Борисова публично поздравила его с 33-летием

Актриса Анна Шевчук показала совместный снимок с мужем в день его рождения

Анна Шевчук опубликовала фото со своим мужем Юрой Борисовым и поздравила его с днем рождения. 8 декабря актеру исполнилось 33 года.

Юра Борисов и Анна Шевчук, фото: соцсети
Юра Борисов и Анна Шевчук, фото: соцсети

На фото был запечатлен Юра Борисов в прыжке и сама Анна на втором плане.

«С др. 33» — подписала снимок Шевчук.

Подписчики актрисы присоединились к поздравлениям. Среди них оказалась коллега Борисова по фильму «Анора» Дарья Екамасова. Она оставила поздравительный комментарий в виде смайликов.

Шевчук и Борисов познакомились во время учебы в театральном училище. Они поженились в 2014 году. У артистов двое дочерей — Марфа и Акулина. Борисов оберегает личную жизнь и очень редко показывает детей в соцсетях.