Дочь Юрия Яковлева рассказала, что каждый Новый год смотрит «Иронию судьбы»

Народная артистка России Алена Яковлева рассказала Пятому каналу, что в ее семье уже много лет существует неизменная новогодняя традиция — каждый праздник проходит под просмотр «Иронии судьбы».
Она подчеркнула, что этот фильм сопровождает их ежегодное празднование, а образ Ипполита, ставший частью истории отечественного кинематографа, всегда присутствует в их доме.
Роль Ипполита в картине Эльдара Рязанова исполнил ее отец, народный артист СССР Юрий Яковлев. По словам актрисы, память о нем в их семье бережно сохраняют. В качестве примера она привела историю о своей внучке Иванне: ее первая фотография была сделана рядом с изображением прадеда. Девочка появилась на свет в 2022 году — через девять лет после ухода знаменитого актера.
Ранее Алена Яковлева вспомнила о тяжелых временах, из-за которых обращалась к шаману.