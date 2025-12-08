Дочь Юрия Яковлева рассказала, что каждый Новый год смотрит «Иронию судьбы»

Роль Ипполита в картине Эльдара Рязанова исполнил ее отец, народный артист СССР Юрий Яковлев. По словам актрисы, память о нем в их семье бережно сохраняют. В качестве примера она привела историю о своей внучке Иванне: ее первая фотография была сделана рядом с изображением прадеда. Девочка появилась на свет в 2022 году — через девять лет после ухода знаменитого актера.