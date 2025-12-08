Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Юрия Яковлева рассказала, что каждый Новый год смотрит «Иронию судьбы»

Алена Яковлева призналась, что в ее семье жива память об отце, который сыграл Ипполита в «Иронии судьбы»
Алена Яковлева на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Алена Яковлева на премии АПКиТ, фото: пресс-служба

Народная артистка России Алена Яковлева рассказала Пятому каналу, что в ее семье уже много лет существует неизменная новогодняя традиция — каждый праздник проходит под просмотр «Иронии судьбы».

Она подчеркнула, что этот фильм сопровождает их ежегодное празднование, а образ Ипполита, ставший частью истории отечественного кинематографа, всегда присутствует в их доме.

Роль Ипполита в картине Эльдара Рязанова исполнил ее отец, народный артист СССР Юрий Яковлев. По словам актрисы, память о нем в их семье бережно сохраняют. В качестве примера она привела историю о своей внучке Иванне: ее первая фотография была сделана рядом с изображением прадеда. Девочка появилась на свет в 2022 году — через девять лет после ухода знаменитого актера.

Ранее Алена Яковлева вспомнила о тяжелых временах, из-за которых обращалась к шаману.