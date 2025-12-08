Лариса Гузеева в личном блоге поделилась архивным фото с Алисой Фрейндлих. Кадр был сделан на съемках фильма «Жестокий романс» в 1984 году. В киноленте Алиса Бруновна сыграла Хариту Игнатьевну Огудалову, которая хочет выдать замуж свою дочь Ларису Огудалову (ее играла Гузеева).