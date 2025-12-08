Лариса Гузеева в личном блоге поделилась архивным фото с Алисой Фрейндлих. Кадр был сделан на съемках фильма «Жестокий романс» в 1984 году. В киноленте Алиса Бруновна сыграла Хариту Игнатьевну Огудалову, которая хочет выдать замуж свою дочь Ларису Огудалову (ее играла Гузеева).
Ведущая шоу «Давай поженимся!» показала фото со старшей коллегой в честь ее дня рождения — 8 декабря Алисе Бруновне исполнился 91 год.
«Великая! Сегодня моей киномаме Алисе Фрейндлих 91 год! Благодарю тебя, что по судьбе прошла», — написала Лариса Андреевна.
В фильме, в основу котором легла пьеса Александра Островского «Бесприданница», снялся и Никита Михалков. Он сыграл Сергея Паратова, в которого Лариса Огудалова была безумно влюблена.
В октябре Гузеева также показала архивное фото с Михалковым со съемок «Жестокого романса» в честь его юбилея. Режиссеру исполнилось 80 лет.
В начале декабря 2025 года с Фрейндлих встретилась и Ирина Пегова. Актриса приехала в Санкт-Петербург, чтобы презентовать фильм «Шальная императрица». После премьеры Пегова провела время в компании с Алисой Бруновной.
«Какое счастье! Соприкоснуться с великой наикрасивейшей женщиной нашей великой страны! Алиса Бруновна!» — написала актриса.
Ранее стало известно, что Алиса Фрейндлих может стать графиней в новой экранизации «Пиковой дамы».