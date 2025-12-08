Ричмонд
Трамп заявил, что сделка Netflix и Warner Bros. может стать проблемой

Трамп пообещал, что проконсультируется с «некоторыми экономистами», прежде чем сделка получит его одобрение
Дональд Трамп
Дональд ТрампИсточник: Rex / Fotodom.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по покупке сервисом Netflix студии Warner Bros. «может стать проблемой». Его цитирует NBC.

Стоимость сделки с учетом долга превышает $82 миллиарда, и Трамп не уверен, что одобрит ее, поскольку получившаяся компания будет занимать слишком большую долю рынка.

«Что ж, должны пройти определенные процессы, и мы посмотрим, что получится. У [Netflix] очень большая доля рынка, когда у них появляется Warner Bros., эта доля значительно возрастет», — объяснил он.

Трамп пообещал, что проконсультируется с «некоторыми экономистами», прежде чем сделка получит его одобрение.

«Я тоже буду участвовать в принятии этого решения», — сказал он.

Известно, что сопредседатель Netflix Тед Сарандос посетил Трампа в Белом доме в середине ноября, чтобы обсудить потенциальную сделку. У Сарандоса сложилось впечатление, что Netflix не столкнется с противодействием со стороны Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил о нехватке в кинематографе великих звезд.