Чем закончился 1-й сезон сериала «Слепленный город»: месть, мертвый гений и тень нового зла

Захватывающая интрига, которая держала зрителей в напряжении на протяжении 12 серий, наконец разрешилась. Рассказываем, чем закончился первый сезон сериала «Слепленный город»
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Слепленный город»

Криминальный триллер «Слепленный город» повествует о Пак Тэ-чжоне — простом курьере, которого гениальный манипулятор Ан Е-хан жестоко подставил. Годы тюрьмы превратили невиновного в машину для мести. Весь сезон Пак Тэ-чжон боролся не только за свободу, но и за возможность сокрушить систему, в которой богатые и могущественные буквально вылепливают виновных под убийства, которые сами совершают. Рассказываем, чем закончился первый сезон сериала и что стало с его героями.

Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Слепленный город»

В финальной серии все сюжетные линии сошлись в особняке Ан Е-хана. Пак Тэ-чжон, проникнув туда под видом водителя, планировал добыть железобетонные доказательства преступлений скульптора. Однако Ан Е-хан, предугадав его шаг, приготовил ловушку, взяв в заложники Чан Ын-би. Кульминацией стала жестокая схватка в выставочном зале среди футуристических скульптур Ан Е-хана (мужчина скрывался под псевдонимом Арлель). В итоге Пак Тэ-чжон, используя хитрость и ярость человека, потерявшего все, одолел манипулятора. Ан Е-хан был смертельно ранен собственным оружием и остался висеть на огромном экране, который демонстрировал его преступления, — символичная смерть для того, кто любил играть с чужими жизнями, как с глиной.

Как сложилась судьба героев

Пути героев расходятся: кто-то обрел долгожданный покой, кто-то — свободу, а для кого-то кошмар, возможно, только начинается.

Пак Тэ-чжон 

Чи Чхан-ук в роли Пака Тэ-чжона в сериале «Слепленный город»

Главный герой Пак Тэ-чжон (Чи Чхан-ук) наконец добился справедливости. Все обвинения с него сняты, а имя очищено. Спустя полгода после раскрытия схемы Ан Е-хана он открывает уютную кофейню. Несмотря на перенесенные ужасы, он не сломлен и, судя по мирной трапезе с друзьями в финале, пытается начать жизнь с чистого листа. Однако опыт научил его осторожности.

Чан Ын-би

Чо Юн-су в роли Чан Ын-би в сериале «Слепленный город»

Чан Ын-би (Чо Юн-су) прошла через страшные испытания, но выстояла. Она выжила в финале. Вместе с отцом, раненным в финальной серии, героиня залечивает старые раны, пытаясь построить нормальные семейные отношения. Ее смелость сыграла ключевую роль в победе над Ан Е-ханом.

Ан Е-хан 

То Ген-су в роли Ана Е-хана в сериале «Слепленный город»

Главный антагонист Ан Е-хан (То Ген-су), гениальный и циничный скульптор, который создавал «преступников» под заказ, был повержен. Он погиб от собственного ножа и был символически выставлен на всеобщее обозрение, как его жертвы. Его империя рухнула, а преступления стали известны следствию. Однако его наследие, возможно, еще живо.

Пэк До-ген

Ли Кван-су в роли Пэка До-гена в сериале «Слепленный город»

Убийца Пэк До-ген (Ли Кван-су), вместо которого в тюрьму сел Пак Тэ-чжон, выжил в автокатастрофе и пошел на сделку с правосудием. Появившись на аукционе забинтованным, он публично сдал Ан Е-хана, предоставив полиции необходимые доказательства. Его судьба после этого остается неясной, но свою роль в падении скульптора он сыграл.

Будет ли продолжение сериала «Слепленный город»

Официального заявления о продлении или закрытии сериала на момент написания статьи от создателей дорамы не поступало. Однако финал первого сезона оставил намеки на потенциальное продолжение.

Кадр из сериала «Слепленный город»