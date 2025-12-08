В финальной серии все сюжетные линии сошлись в особняке Ан Е-хана. Пак Тэ-чжон, проникнув туда под видом водителя, планировал добыть железобетонные доказательства преступлений скульптора. Однако Ан Е-хан, предугадав его шаг, приготовил ловушку, взяв в заложники Чан Ын-би. Кульминацией стала жестокая схватка в выставочном зале среди футуристических скульптур Ан Е-хана (мужчина скрывался под псевдонимом Арлель). В итоге Пак Тэ-чжон, используя хитрость и ярость человека, потерявшего все, одолел манипулятора. Ан Е-хан был смертельно ранен собственным оружием и остался висеть на огромном экране, который демонстрировал его преступления, — символичная смерть для того, кто любил играть с чужими жизнями, как с глиной.