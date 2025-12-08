Вышел первый тизер фильма «Король и Шут. Навсегда»

Музыкальное приключенческое фэнтези выйдет в кинотеатрах 19 февраля 2026 года. Действие полнометражной картины развернется в мире песен легендарной рок-группы. Сказочная вселенная под угрозой из-за людей, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, музыкант Горшок похищает своего коллегу по группе Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.