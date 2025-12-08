Ричмонд
Жена режиссера «Полярного» Ася Резник обвинила его в измене и сообщила о разводе

Ася Резник публично призналась, что переживает не самое простое время
Илья Аксенов и Анастасия Резник
Илья Аксенов и Анастасия Резник

Ася Резник недавно покинула реалити-шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон». Проиграв соревнование на вылет, актриса расплакалась. Она призналась, что этот проект помог ей пережить трудные времена.

«Этот проект случился очень вовремя в моей жизни. Он помогал мне переключаться с личных переживаний. Я развожусь. И это тяжело мне дается», — заявила актриса.

Ведущий Михаил Галустян, который весной 2025 года развелся с женой после долгих лет брака, поддержал участницу. Он отметил, что развод — это не конец жизни. Артист подчеркнул, что главное — расставаться хорошо.

«Развод — это не конец жизни. Я это знаю, как никто другой. Главное — разойтись хорошо! Вы же хорошо расходитесь?» — спросил ведущий.

Резник сообщила, что ее муж Илья Аксенов ей изменил. По словам актрисы, режиссер сериала «Полярный» стал инициатором развода.

«Я столкнулась с тем, что выбрали не меня. Я тяжело переживаю развод, потому что выходила замуж по любви. И это были счастливые отношения. Но случился кризис, который мы не смогли преодолеть. Особенно больно, потому что инициатором этого была не я. Я уже не помню себя без мужа. Это были первые отношения, и я сразу вышла замуж», — призналась Резник.

Ася Резник стала популярна в 2023 году после выхода эротической мелодрамы «Непослушная». Ее партнером по проекту стал Александр Петров.