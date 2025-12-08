«Я столкнулась с тем, что выбрали не меня. Я тяжело переживаю развод, потому что выходила замуж по любви. И это были счастливые отношения. Но случился кризис, который мы не смогли преодолеть. Особенно больно, потому что инициатором этого была не я. Я уже не помню себя без мужа. Это были первые отношения, и я сразу вышла замуж», — призналась Резник.