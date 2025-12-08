Семейная сказка «Хоттабыч» выйдет в прокат 1 января 2027 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сказка «Хоттабыч» режиссера Никиты Власова появится в российском прокате 1 января 2027 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Art Pictures Studio. Съемки первого блока прошли в Марокко — в пустыне Сахара, Синем городе и Португальском форте, а продолжатся в Москве.
«Ковер-самолет “Хоттабыча” приземлится во всех кинотеатрах страны 1 января 2027 года. Любимые волшебные герои вернутся напомнить зрителям, что семья, настоящая любовь и верная дружба порой могут быть сильнее любого волшебства», — говорится в сообщении.
По сюжету школьник Волька, переживающий развод родителей, случайно освобождает джинна Хоттабыча, мечтающего стать человеком и найти свою дочь. Герои оказываются связаны одной «волей» и вынуждены вместе преодолевать испытания, сражаться с колдуном из прошлого и учиться взрослеть.
В фильме заняты Федор Бондарчук, Марк Григорьев, Надежда и Анна Михалковы, Аскар Ильясов, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Виталия Корниенко, Роман Курцын, Нелли Уварова и другие актеры.
Лента создается студиями Art Pictures Studio и «Лунапарк» при поддержке Фонда кино и Коммерческого фонда развития кино и анимации, дистрибьютором выступает «НМГ кинопрокат».