Семейная сказка «Хоттабыч» выйдет в прокат 1 января 2027 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сказка «Хоттабыч» режиссера Никиты Власова появится в российском прокате 1 января 2027 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Art Pictures Studio. Съемки первого блока прошли в Марокко — в пустыне Сахара, Синем городе и Португальском форте, а продолжатся в Москве.