Звезда «Эйфории» Сидни Суини ответила на слухи о пластике

Актриса опровергла слухи о пластике и призналась, что боится уколов
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини в интервью изданию Allure опровергла слухи о пластических операциях.

«Я слишком боюсь уколов. Просто, ребята, вы не можете сравнивать мою фотографию в 12 лет с фотографией в 26 лет, где я с профессиональным макияжем и освещением. Конечно, я буду выглядеть по-другому! Все в соцсетях просто с ума сходят! И еще, если бы я это сделала, ребята, мое лицо было бы ровным», — заявила актриса.

Звезда «Эйфории» также рассказала, что во время катания на вейкборде травмировала глаз, из-за чего ей наложили 19 швов.

«Одно веко открывается немного больше другого. Поэтому мне кажется, что один глаз выглядит немного иначе, чем другой», — объяснила Суини.

Ранее звезда «Эйфории» выложила фото с обнаженной грудью.