Музыкант, которого сыграл Билл Найи, сохраняет прежний образ — образ слегка эпатажной, циничной и все такой же забавной звезды. В мини-сиквеле он признается, что никогда бы не стал известным без своего верного менеджера, что стало трогательной отсылкой к их линии в фильме «Реальная любовь». Эта сцена показывает неожиданную мягкость героя, который обычно скрывал эмоции за сарказмом.