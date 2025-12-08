Майкл Б. Джордан рассказал о своем любимом вампире в кинематографе

В интервью на церемонии вручения премии Gotham Awards в Нью-Йорке Майкл Б. Джордан рассказал о том, кто является его любимом экранным вампиром. Выбор актера пал на образ, который появился в кинотеатрах в середине 1990-х.
«Однозначно это “Вампир в Бруклине”», — признался Джордан, имея в виду персонажа Эдди Мерфи в одноименном комедийном фильме ужасов 1995 года.
«Последнему вампиру в мире предстоит столкнуться с чем-то бесконечно более ужасающим, чем он сам: Бруклином», — говорит закадровый голос в трейлере фильма. Мерфи сыграл импозантного карибского вампира Максимиллиана. Он хочет исполнить свою давнюю мечту — обзавестись обворожительной спутницей, которая поможет ему скрасить многовековое одиночество. Причем подругой кровососа может стать только женщина, в роду которой есть вампиры. И черному вампиру посчастливилось найти в Бруклине подходящую девушку в лице прекрасной Риты Ведер (Анджела Бассетт).
Спустя тридцать лет, в 2025 году, на экраны вышли «Грешники», новый фильм автора «Черной Пантеры» Райана Куглера — вампирский ужастик, действие которого происходит в Миссисипи времен расовой сегрегации и блюза. Там Майкл Б. Джордан играет близнецов Элайджу «Смоука» Мура и Элиаса «Стэка» Мура, которые защищают свой родной город от нашествия вампиров. Однако впоследствии один из близнецов погибает от укуса вампира и сам же становится вампиром.