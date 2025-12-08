Майкл Б. Джордан рассказал о своем любимом вампире в кинематографе

«Последнему вампиру в мире предстоит столкнуться с чем-то бесконечно более ужасающим, чем он сам: Бруклином», — говорит закадровый голос в трейлере фильма. Мерфи сыграл импозантного карибского вампира Максимиллиана. Он хочет исполнить свою давнюю мечту — обзавестись обворожительной спутницей, которая поможет ему скрасить многовековое одиночество. Причем подругой кровососа может стать только женщина, в роду которой есть вампиры. И черному вампиру посчастливилось найти в Бруклине подходящую девушку в лице прекрасной Риты Ведер (Анджела Бассетт).