Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко познакомились еще несколько лет назад. Тогда артист только начинал свой творческий путь, а актриса еще не снималась в крупных проектах.
В сети завирусилось совместное фото звезд, которое, по всей видимости, было сделано около пяти лет назад. На снимке, помимо Дмитриенко и Пересильд, также были запечатлены Юлия Пересильд и ее младшая дочь Мария. В те времена у певца был другой имидж: он красился в платиновый блонд и носил кудрявые волосы.
«Познакомились, и кто-то зафанател», «Чисто как Хейли с Бибером (жена американского певца была его давней поклонницей. — Прим. ред.)», — писали пользователи сети.
Однако после этого артисты близко не общались. Звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» недавно призналась, что Дмитриенко давно хотел с ней поработать и пытался с ней связаться. Ему это удалось сделать в начале 2025 года.
Музыкант пригласил актрису сняться в своем клипе на песню «Цветаева». В музыкальном ролике они сыграли влюбленных.
«Ваня написал моему директору, что хочет сделать со мной фотосессию с крутым фотографом. Я вообще пропустила этот момент. Если честно, он прошел мимо меня. Потом Ваня долго-долго искал мой номер и написал мне уже напрямую с предложением снять смешной ролик, касаемый сериала “Плакса”. Я тоже сказала: “Нет, я не хочу так шутить”. И затем он снова пишет: “У меня есть песня “Цветаева”. Я очень хочу снять клип, вижу там только тебя”», — рассказала Пересильд в интервью Муз-ТВ.
Вскоре после этого молодые люди часто стали выходить вместе в свет. В мае звезд заметили целующимися у ресторана, в котором актриса отмечала свое 16-летие. Пересильд и Дмитриенко перестали скрывать отношения только осенью 2025-го.
«Хочется большой любви, чтобы она с каждым годом только развивалась. Чтобы мы с каждым годом узнавали что-то новое для нас. Чтобы наше творчество благодаря друг другу развивалось безостановочно», — говорила актриса о планах на будущее с молодым человеком.
