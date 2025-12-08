В московском кинотеатре «Художественный» состоялась церемония закрытия и вручение призов 4-го Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний».
В этом году в конкурсную программу вошло восемь полнометражных игровых картин, которые судили шесть профессионалов киноиндустрии: актеры Денис Власенко и Екатерина Вилкова, журналист Иван Кудрявцев, продюсер Юлия Мишкинене, режиссер Юрий Быков и председатель жюри, режиссер Александр Велединский.
Также звездными гостями события стали Сабина Ахмедова, Елизавета Ищенко, Алексей Розин, Мария Лисовая, Алла Сигалова, Кирилл Зайцев, Дарья Повереннова, Илья Носков и другие артисты.
Ведущие церемонии награждения и первые призы
Ведущими церемонии стали Стася Толстая, Евгения Леонова и Мария Мацель. Музыкальные композиции, звучавшие между объявлением победителей, исполняла Мария Мацель со своей группой «Грата», куда также входят Родион Аверьянов, Ярослав Медведев и муж актрисы Илларион Маров.
Первые награды фестиваля вручались в специальных номинациях от партнера, социальной сети ВКонтакте. Приз получила картина «Самая умная улица в мире» режиссера Ивана Вдовина, участвовавшая в Кинорынке авторского кино, который впервые проводился в рамках «Зимнего».
Кроме того, награда в номинации «Зимний ВКонтакте» досталась приключенческой драме Анара Аббасова «Пастбища богов». Победа в специальных номинациях гарантирует широкую поддержку в социальной сети в прокатный период.
Актерские награды и спецприз жюри
Приз за лучшую женскую роль на фестивале «Зимний» получила Мария Кошина, сыгравшая Снегурочку в фэнтезийной мелодраме Владимира Котта «Холодное сердце».
«Босиком ходила по снегу не зря», — сказала Мария, принимая статуэтку, и поблагодарила режиссера и всю съемочную группу фильма.
Награда за лучшую мужскую роль досталась Никите Ефремову, который сыграл миссионера Федора в драме о ямальских оленеводах «Цинга». Актер не смог присутствовать на церемонии, но прислал трогательное голосовое сообщение, в котором выразил благодарность режиссеру Владимиру Головневу и группе, которая поддерживала его в непростых условиях съемок.
«Я верю в то, что актер абсолютно такой же участник кино, как и все остальные, ни больше, ни меньше, и поэтому эту личную награду я воспринимаю как коллективную», — подытожил Ефремов.
По регламенту фестиваля, если членам жюри «не хватает» основных номинаций, они могут сформулировать специальное упоминание, и в этот раз комиссия кинематографистов воспользовалась этим правом. Диплом с формулировкой «За свободу за свой счет ОГРНИП 306770000194431 ИП Лаврентьев Е. А.» получила абсурдистская комедия «Свобода» режиссера Евгения Лаврентьева, снявшего картину на личные средства.
Главные призы и итоги фестиваля
Приз «Зимнего» за лучшее визуальное решение достался оператору-постановщику Антону Громову за криминальную драму «Навар» с Илларионом Маровым и Евгением Сидихиным в главных ролях.
Награду за лучший сценарий получили Владимир Головнев и Евгений Григорьев — авторы драмы «Цинга».
Лучшим режиссером был признан Савелий Осадчий — за его дебютный полнометражный фильм «Мальчик-птица». Картина появилась в конкурсе «Зимнего» за два дня до старта смотра и заменила выбывшую из программы «Социализацию».
Лучший фильм «Зимнего», по словам председателя жюри Александра Велединского, был определен единогласно в самом начале обсуждения, и ни у кого не было сомнений, что главный приз фестиваля должна забрать картина «Цинга».
4-й Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» проходил в Москве