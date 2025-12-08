Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вилкова, Бероев, Быков: гости и победители на закрытии кинофестиваля «Зимний»

Кто блистал на красной дорожке и получил награды финального киносмотра года — читайте в репортаже Кино Mail
Анна Гоголь
Автор Кино Mail

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась церемония закрытия и вручение призов 4-го Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний».

В этом году в конкурсную программу вошло восемь полнометражных игровых картин, которые судили шесть профессионалов киноиндустрии: актеры Денис Власенко и Екатерина Вилкова, журналист Иван Кудрявцев, продюсер Юлия Мишкинене, режиссер Юрий Быков и председатель жюри, режиссер Александр Велединский.

Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Денис Власенко и Екатерина Вилкова
Денис Власенко и Екатерина Вилкова
Юрий Быков
Юрий Быков
Мария Лисовая
Мария Лисовая

Ведущие церемонии награждения и первые призы

Евгения Леонова, Стася Толстая, Мария Мацель
Евгения Леонова, Стася Толстая, Мария Мацель

Ведущими церемонии стали Стася Толстая, Евгения Леонова и Мария Мацель. Музыкальные композиции, звучавшие между объявлением победителей, исполняла Мария Мацель со своей группой «Грата», куда также входят Родион Аверьянов, Ярослав Медведев и муж актрисы Илларион Маров.

Мария Мацель
Мария Мацель

Первые награды фестиваля вручались в специальных номинациях от партнера, социальной сети ВКонтакте. Приз получила картина «Самая умная улица в мире» режиссера Ивана Вдовина, участвовавшая в Кинорынке авторского кино, который впервые проводился в рамках «Зимнего».

Кроме того, награда в номинации «Зимний ВКонтакте» досталась приключенческой драме Анара Аббасова «Пастбища богов». Победа в специальных номинациях гарантирует широкую поддержку в социальной сети в прокатный период.

Актерские награды и спецприз жюри

Владимир Котт и Мария Кошина
Владимир Котт и Мария Кошина

Приз за лучшую женскую роль на фестивале «Зимний» получила Мария Кошина, сыгравшая Снегурочку в фэнтезийной мелодраме Владимира Котта «Холодное сердце».

«Босиком ходила по снегу не зря», — сказала Мария, принимая статуэтку, и поблагодарила режиссера и всю съемочную группу фильма.

Егор Бероев
Егор Бероев
Алла Сигалова
Алла Сигалова

Награда за лучшую мужскую роль досталась Никите Ефремову, который сыграл миссионера Федора в драме о ямальских оленеводах «Цинга». Актер не смог присутствовать на церемонии, но прислал трогательное голосовое сообщение, в котором выразил благодарность режиссеру Владимиру Головневу и группе, которая поддерживала его в непростых условиях съемок.

«Я верю в то, что актер абсолютно такой же участник кино, как и все остальные, ни больше, ни меньше, и поэтому эту личную награду я воспринимаю как коллективную», — подытожил Ефремов.

Алексей Розин
Алексей Розин
Илья Носков с супругой
Илья Носков с супругой

По регламенту фестиваля, если членам жюри «не хватает» основных номинаций, они могут сформулировать специальное упоминание, и в этот раз комиссия кинематографистов воспользовалась этим правом. Диплом с формулировкой «За свободу за свой счет ОГРНИП 306770000194431 ИП Лаврентьев Е. А.» получила абсурдистская комедия «Свобода» режиссера Евгения Лаврентьева, снявшего картину на личные средства.

Главные призы и итоги фестиваля

Евгений Григорьев, Владимир Головнев, Вадим Подкорытов
Евгений Григорьев, Владимир Головнев, Вадим Подкорытов

Приз «Зимнего» за лучшее визуальное решение достался оператору-постановщику Антону Громову за криминальную драму «Навар» с Илларионом Маровым и Евгением Сидихиным в главных ролях.

Награду за лучший сценарий получили Владимир Головнев и Евгений Григорьев — авторы драмы «Цинга».

Дарья Повереннова
Дарья Повереннова
Елизавета Ищенко
Елизавета Ищенко

Лучшим режиссером был признан Савелий Осадчий — за его дебютный полнометражный фильм «Мальчик-птица». Картина появилась в конкурсе «Зимнего» за два дня до старта смотра и заменила выбывшую из программы «Социализацию».

Лучший фильм «Зимнего», по словам председателя жюри Александра Велединского, был определен единогласно в самом начале обсуждения, и ни у кого не было сомнений, что главный приз фестиваля должна забрать картина «Цинга».

Кирилл Зайцев с супругой
Кирилл Зайцев с супругой
Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо

4-й Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» проходил в Москве 1-7 декабря. По сообщению пресс-службы смотра, за семь дней его посетили более 12 000 зрителей. На трех площадках состоялось восемь конкурсных и одиннадцать внеконкурсных показов, шесть сессий в рамках деловой программы, а также Кинорынок авторского кино.