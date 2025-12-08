Ричмонд
Умер народный артист России Владимир Сулимов

Ему было 89 лет
Владимир Сулимов
Владимир Сулимов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Владимир Сулимов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра Моссовета в своем Telegram-канале.

«Не стало народного артиста России профессора Владимира Сергеевича Сулимова. Потеря невосполнима. Владимир Сергеевич пришел в Театр Моссовета в 1960 г., в труппу его принимал Юрий Александрович Завадский. Владимир Сергеевич Сулимов неизменно являл собой образец благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства. Он передавал свое понимание традиции отечественной театральной школы ученикам, студентам Театрального училища имени Щепкина и младшим коллегам в Театре Моссовета. Светлая память артисту и педагогу», — говорится в сообщении.