Вдова Алексея Янина обратилась к покойному супругу в день рождения их сына

Вдова актера Алексея Янина, Дарья Клюшникова, в социальных сетях поздравила их сына Андрея с 14-летием и обратилась к покойному супругу. Певица опубликовала фото и видео именинника, показала торт, приготовленный к празднику, и оставила трогательное послание семье: «Леш, смотри, нашему сыну 14! Андрей, сын мой, будь, пожалуйста, здоров! Люблю, мама! У меня все». Подписчики эмоционально отреагировали на публикацию, отмечая, как повзрослел мальчик и как сильно он похож на отца.