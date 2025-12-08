Вдова Алексея Янина обратилась к покойному супругу в день рождения их сына

Вдова актера Алексея Янина, Дарья Клюшникова, в социальных сетях поздравила их сына Андрея с 14-летием и обратилась к покойному супругу. Певица опубликовала фото и видео именинника, показала торт, приготовленный к празднику, и оставила трогательное послание семье: «Леш, смотри, нашему сыну 14! Андрей, сын мой, будь, пожалуйста, здоров! Люблю, мама! У меня все». Подписчики эмоционально отреагировали на публикацию, отмечая, как повзрослел мальчик и как сильно он похож на отца.
Андрей был маленьким ребенком, когда в 2015 году Алексей Янин перенес тяжелый инсульт, после которого оказался парализован. Позднее Клюшникова рассказывала, что в тот же период сын вдруг стал терять координацию и практически перестал ходить, однако обследование показало отсутствие серьезной патологии — врачи предположили психосоматическую реакцию на стрессовую ситуацию в семье.
Новость о смерти Янина впервые появилась в сентябре 2023 года в виде ложного сообщения, которое распространили мошенники. Через две недели близкие подтвердили его кончину. Клюшникова вспоминала, что дважды переживала момент утраты и что сын тяжело перенес похороны и события, связанные с болезнью отца.