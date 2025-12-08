Выбор локации оказался продуманным: из окон открывался вид на стадион «Метеор», и несколько эпизодов, связанных со спортом, были сняты именно здесь. Однако не все кадры со стадионом в фильме — реальные. Из квартиры также было видно территорию Южмаша — стратегически важного машиностроительного завода, который в те годы выполнял оборонные заказы. Поскольку город считался режимным объектом, администрация разрешила съемки лишь при условии, что предприятие не попадет в кадр.