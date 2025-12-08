Трагикомедия Никиты Михалкова «Родня» вышла на экраны в 1981 году. В центре сюжета — простая деревенская женщина Мария Коновалова, которую блистательно сыграла Нонна Мордюкова. Она приехала в большой город, чтобы навестить дочь Нину (Светлана Крючкова) и внезапно оказалась втянута в сложные семейные отношения, к которым совершенно не готова. Мария — добрая, но прямолинейная, и эти ее качества совершенно не пригодны для городского уклада жизни.
Фильм снимался в Днепропетровске, и именно городские локации стали важной частью атмосферы картины. Рассказываем, где проходили съемки «Родни».
Локации, где снимали фильм «Родня» (1981)
Правильным будет сказать, что весь фильм снимали в нескольких городах. Однако в Днепропетровске съемочная группа работала больше всего. Также известно, что сцены в ресторане снимали в Пущине (Подмосковье), а стадион с бегуном — на Республиканском стадионе в Киеве.
О локациях Днепропетровска расскажем далее.
Станция Сурское
В самые первые минуты фильма действие происходит на железнодорожной станции, где Мария Васильевна в отчаянии плачет из-за отсутствия билетов. Эти сцены снимали на станции Сурское под Днепропетровском, недалеко от села Сурско-Литовское. Для картины локацию слегка «переименовали» — в фильме она фигурирует как станция Елань.
На экране это оживленное место, где постоянно снуют пассажиры, слышны объявления и движутся поезда. В действительности же станция была малолюдной и довольно тихой: всю толпу в кадре создавала массовка. Здание вокзала, построенное в 1918 году, сохранилось почти в первозданном виде.
Вокзал Южный
В фильме поезд Марии Васильевны прибывает в Днепропетровск на вокзал Южный. Когда-то эта станция служила важной точкой движения поездов, но сегодня она выглядит совсем иначе. Здесь уже не встретишь толп провожающих и путешественников, не услышишь привычного гула вагонов и ритмичного стука колес.
Путей на станции «Днепропетровск-Южный» немного: с одной стороны расположился крутой обрыв, с другой — зеленый склон. Из-за этого пространство кажется тесным и почти замкнутым.
Проспект Кирова, дом 102
После встречи на вокзале Мария вместе с дочерью отправилась домой — эти сцены снимались в доме по адресу проспект Кирова, 102. Для работы над фильмом создатели арендовали две квартиры на четырнадцатом этаже: двухкомнатную и трехкомнатную. Однако в итоге съемки велись только в «двушке».
Выбор локации оказался продуманным: из окон открывался вид на стадион «Метеор», и несколько эпизодов, связанных со спортом, были сняты именно здесь. Однако не все кадры со стадионом в фильме — реальные. Из квартиры также было видно территорию Южмаша — стратегически важного машиностроительного завода, который в те годы выполнял оборонные заказы. Поскольку город считался режимным объектом, администрация разрешила съемки лишь при условии, что предприятие не попадет в кадр.
Чтобы соблюсти требования, часть сцен со стадионом, например, эпизод с бегуном, пришлось снимать в Киеве на стадионе «Республиканский» — нынешнем НСК «Олимпийский». Так в фильме появился эффектный, но «монтажный» образ спортивной площадки.
Парк Шевченко
Прогулочная сцена, в которой Мария и ее спутник знакомятся с городом, была снята в парке имени Тараса Шевченко — на Монастырском острове, который в то время назывался Комсомольским. Это одно из самых живописных мест Днепропетровска, куда приходят за отдыхом, красивыми видами и ощущением уединения в центре города.
Парк был основан еще в конце XVIII века и долгое время назывался Потемкинским садом. Он расположен как на береговой, так и на островной части Днепра, а оттуда открывается путь на Монастырский остров с аттракционами, пляжами, аквариумом и небольшим зоопарком (который работал до 2017 года).
На экране можно заметить несколько узнаваемых деталей. В момент, когда герои проверяют силу удара на аттракционе-силомере, между деревьев видно Мерефо-Херсонский железнодорожный мост — по нему как раз проходит поезд. А лестница, по которой Мария и ее спутник стремительно бегут вниз, прежде чем наблюдать в подзорную трубу за генералом, также расположена на Монастырском острове.
Интересные факты о фильме «Родня»
Картина Никиты Михалкова хранит немало любопытных историй, связанных как с процессом съемок, так и с актерами. Собрали самые интересные факты о создании «Родни».
Худсовет с большим подозрением отнесся к фильму и потребовал внести почти 200 правок, причем некоторые из них принципиально меняли сюжет. В частности, нужно было убрать сцену, где Мария бьет зятя по лбу, а также эпизод с солдатами и пролетающим самолетом.
Бывшего мужа Марии изначально должен был сыграть Олег Борисов, но его не утвердили — актеру запретили сниматься из-за отказа участвовать в экранизации Достоевского. В итоге роль досталась Ивану Бортнику.
В одной из сцен появился будущий известный режиссер Владимир Хотиненко. На тот момент он был ассистентом Михалкова и сыграл небольшую роль байкера.
Внучку Марии Васильевны сыграл Фёдор Стуков. По задумке режиссера нужна была бойкая девочка с «пацанским» характером, но подходящей кандидатки не нашли. Поэтому роль отдали мальчику.
Легендарную сцену танца Мордюковой и Богатырева снимали в новом ресторане, который еще даже не открылся для посетителей. В массовке участвовала практически вся съемочная группа.