В Петербурге прошел показ фильмов-участников кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

«Мы рассказываем про двух людей — про финал их жизни — про стариков. Мы видим результат работы их любви ежедневный. Люди выходят из зала и говорят, что хотели бы так встретить свою старость. Старики, которые видят кино, благодарны, что про них сняли кино, потому что они просто вычеркнуты, либо в комедийном используются ключе, а серьезно про их жизнь никто не рассказывает. А дети говорят, что они наконец-то поняли, как чувствуют себя родители без нас, потому что у нас история про то, что старики остались одни, потому что дети живут в другом городе, стране. Эта история коснулась многих тысяч людей, которые видят своих внуков и детей по видеозвонку», — рассказал Зайцев о своем фильме.