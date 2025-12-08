В Петербурге прошел показ фильмов-участников кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Бесплатный показ фильмов-участников Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялся в кинотеатре «Аврора» в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
«Любая встреча с российской публикой очень эмоциональная и теплая. Ценность этой премии в том, что здесь подобраны фильмы, которые говорят о красоте через любовь, о ценностях и о различиях, которые тем не менее остаются красотой», — сказал журналистам после показа режиссер фильма «Лесной царь» Горан Радованович, получивший «Бриллиантовую бабочку» в номинации «Лучший режиссер».
Радованович отметил, что его фильм, участвовавший в кинопремии, в первую очередь о надежде, и что без нее нет жизни.
«Моя задача как художника была не только современному поколению показать один из ключевых моментов в истории сербского народа — бомбардировки Сербии, но это картина еще для будущих поколений, потому что это вопросы самоопределения, самоидентификации народа», — добавил он.
Режиссер фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки», победившего в номинациях «Лучший актер» и «Лучшая актриса», Андрей Зайцев добавил, что премия «Бриллиантовая бабочка» — возможность каждому народу рассказать про свою индивидуальность, культуру и идентичность. Все работы, которые были представлены, способны смягчать сердца зрителей, что должно быть основой искусства.
«Мы рассказываем про двух людей — про финал их жизни — про стариков. Мы видим результат работы их любви ежедневный. Люди выходят из зала и говорят, что хотели бы так встретить свою старость. Старики, которые видят кино, благодарны, что про них сняли кино, потому что они просто вычеркнуты, либо в комедийном используются ключе, а серьезно про их жизнь никто не рассказывает. А дети говорят, что они наконец-то поняли, как чувствуют себя родители без нас, потому что у нас история про то, что старики остались одни, потому что дети живут в другом городе, стране. Эта история коснулась многих тысяч людей, которые видят своих внуков и детей по видеозвонку», — рассказал Зайцев о своем фильме.
В программу открытого показа в Петербурге вошли фильмы «Потанцуйте с мамой!» (реж. Дастан Мадалбеков), «Отцовское сердце» (реж. Озер Фейзиоглу), «Али Примэра» (реж. Даниэль Егрес Ричард), «Лесной царь» (реж. Горан Радованович) и «Двое в одной жизни, не считая собаки» (реж. Андрей Зайцев). Все фильмы демонстрировались на языке оригинала с русскими субтитрами. Помимо показов зрители смогли посетить творческие встречи с режиссерами двух кинокартин — Гораном Радовановичем и Андреем Зайцевым.
О премии
Лауреаты Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» были награждены 27 ноября в театре «Мастерская “12”». Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — присуждена победителям в 12 номинациях.
С инициативой учреждения премии выступил председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства.
Открытые кинопоказы фильмов-участников премии прошли в 12 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Луганске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Казани, Красноярске, Самаре, Краснодаре, Владивостоке и Екатеринбурге, а также в Индии (Нью-Дели). Следующий открытый показ пройдет в Белоруссии (Минск,