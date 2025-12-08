В Москве подвели итоги 4-го открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Лучшим фильмом была признана драма «Цинга» — полнометражный игровой дебют режиссера и сценариста Владимира Головнева, написанный в соавторстве с Евгением Григорьевым, который также выступил в качестве продюсера.
По сюжету, священник отец Петр (Дмитрий Поднозов) и молодой послушник Федор (Никита Ефремов) странствуют по ямальским кочевым стойбищам, уговаривая оленеводов принять крещение. На стоянке в одной из семей Федор остается на несколько дней, в течение которых его вера подвергается серьезным испытаниям.
Создатели «Цинги» также получили приз за лучший сценарий, а Никита Ефремов стал победителем в номинации «лучшая мужская роль».
4-й Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» проходил в Москве