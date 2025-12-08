Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм с Никитой Ефремовым победил на кинофестивале «Зимний»

Снятая на Ямале драма о семье оленеводов стала триумфатором фестиваля авторского кино
Кадр из фильма «Цинга»
Кадр из фильма «Цинга»

В Москве подвели итоги 4-го открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Лучшим фильмом была признана драма «Цинга» — полнометражный игровой дебют режиссера и сценариста Владимира Головнева, написанный в соавторстве с Евгением Григорьевым, который также выступил в качестве продюсера.

По сюжету, священник отец Петр (Дмитрий Поднозов) и молодой послушник Федор (Никита Ефремов) странствуют по ямальским кочевым стойбищам, уговаривая оленеводов принять крещение. На стоянке в одной из семей Федор остается на несколько дней, в течение которых его вера подвергается серьезным испытаниям.

Создатели «Цинги» также получили приз за лучший сценарий, а Никита Ефремов стал победителем в номинации «лучшая мужская роль».

4-й Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» проходил в Москве 1−7 декабря. Сегодня стало известно, что кинопрокатная компания Вольга выпустит «Цингу» на больших экранах 26 февраля 2026 года.