Антон Батырев заявил об актуальности военных фильмов

Актер Антон Батырев заявил в беседе с «Пятым каналом», что сейчас очень актуальны серьезные военные фильмы.
Артист считает, что боевики и подобные им жанры уже приелись зрителю.
«Вот уже кровищи, спецэффектов хватит», — рассказал артист.
Мужчина также назвал самые запоминающиеся военные картины, по его мнению. В его топ вошли «В бой идут одни старики», «Женя, Женечка» и «Катюша».
В фильмографии Батырева более 120 работ. Он снимался в проектах «По следу зверя», «Есть только МиГ», «Реальные пацаны», «Абрек», «Вторая семья», «Следствие любви», «Выжить после», «Ничто не случается дважды», «Сладкая жизнь», «Дыхание», «Анна-детективъ».