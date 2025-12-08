Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Антон Батырев заявил об актуальности военных фильмов

Актер заявил, что тематика военного кино очень актуальна сейчас
Антон Батырев
Антон БатыревИсточник: Legion-Media.ru

Актер Антон Батырев заявил в беседе с «Пятым каналом», что сейчас очень актуальны серьезные военные фильмы.

Артист считает, что боевики и подобные им жанры уже приелись зрителю.

«Вот уже кровищи, спецэффектов хватит», — рассказал артист.

Мужчина также назвал самые запоминающиеся военные картины, по его мнению. В его топ вошли «В бой идут одни старики», «Женя, Женечка» и «Катюша».

В фильмографии Батырева более 120 работ. Он снимался в проектах «По следу зверя», «Есть только МиГ», «Реальные пацаны», «Абрек», «Вторая семья», «Следствие любви», «Выжить после», «Ничто не случается дважды», «Сладкая жизнь», «Дыхание», «Анна-детективъ».