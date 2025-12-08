Звезда «Ворониных» пожаловалась на застройщиков новой квартиры дочери

Актриса Екатерина Волкова рассказала в шоу «Ты не поверишь!», что столкнулась с многочисленными нарушениями безопасности в новой квартире дочери.
Знаменитость отметила, что в жилье есть проблемы с проводкой, которые могли вызвать возгорание.
«Оказалось, что какой-то провод основной шел от плиты, он был настолько закручен, если бы коротнуло — горело бы все. У застройщика мы взяли White box», — поделилась артистка.
White box — это предчистовая отделка квартиры, при которой застройщик выполняет все черновые строительные работы, но не проводит финишную декоративную отделку.
По словам звезды, если бы она обнаружила недочеты раньше, то не стала бы покупать недвижимость в том ЖК.
«Много жалоб писалось на этапе приемки, в наше время можно бодаться до бесконечности. Мы сейчас в чате состоим и понимаем, что у нас еще цветочки», — рассказала артистка.
