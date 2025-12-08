Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сильвестр Сталлоне назвал достойного преемника Дональда Трампа

Сильвестр Сталлоне заявил, что Вэнс будет достойным продолжателем дела Трампа
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр СталлонеИсточник: Legion-Media.ru

Вице-президент США Джей Ди Вэнс будет достойным продолжателем дела президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил голливудский актер Сильвестр Сталлоне, сообщает РИА Новости.

«Без всякого сомнения», — сказал артист на мероприятии по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, отвечая на вопрос о том, будет ли Вэнс достойным преемником американского лидера.

7 декабря кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков выразил мнение, что старший сын Трампа может сменить отца на посту президента.

Ранее Дональд Трамп заявил о нехватке в кинематографе великих звезд.