Умер актер сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников

Ему было 45 лет
Дмитрий Красильников, фото: официальная VK-группа «Стендап МАФИЯ Пермь»
Дмитрий Красильников, фото: официальная VK-группа «Стендап МАФИЯ Пермь»

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Актер сериала «Реальные пацаны», организатор стендап-концертов в Перми Дмитрий Красильников умер от последствий инсульта в возрасте 45 лет, сообщается в группе «Стендап мафия Пермь» во «ВКонтакте», которая посвящена организации юмористических проектов в Пермском крае.

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима ушел из жизни 6 декабря после инсульта», — отмечается в сообщении.

Дмитрий Красильников родился в 1980 году. Он играл в командах КВН «Парма», «Добрянка» и других, снимался в сериале «Реальные пацаны» в 2010—2013 годах, в Перми занимался организацией стендап-концертов и интеллектуальных игр.