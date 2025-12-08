Фильм «Волчок» возглавил российский кинопрокат

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский приключенческий фильм «Волчок» режиссера Константина Смирнова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 155 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 4 по 7 декабря.
Действие фильма происходит в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев сбегает от наемных убийц, подосланных дядей с целью завладеть его наследством. По пути Ване встречается кулачный боец по прозвищу Волчок, который соглашается сопроводить подростка в его путешествии из Москвы в Нижний Новгород. Главные роли исполнили Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев.
Второе место в рейтинге занял анимационный фильм «Зверополис 2» — продолжение приключений крольчихи-полицейского Джуди и лиса Ника. В новой части напарникам предстоит раскрыть дело о загадочной рептилии, перевернувшей жизнь звериного мегаполиса с ног на голову. Мультфильм собрал 154 млн рублей в российском кинопрокате. Роли озвучили Джейсон Бейтман, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан.
Третье место занял криминальный триллер «Иллюзия обмана 3», собрав 140,8 млн рублей. Фильм рассказывает о новом поколении иллюзионистов, объединившихся с бандой «Четырех всадников» с целью похитить самый крупный в мире алмаз у криминального семейного клана. Главные роли исполнили Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Морган Фриман, Розамунд Пайк.