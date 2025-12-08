Фильм «Волчок» возглавил российский кинопрокат

Действие фильма происходит в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев сбегает от наемных убийц, подосланных дядей с целью завладеть его наследством. По пути Ване встречается кулачный боец по прозвищу Волчок, который соглашается сопроводить подростка в его путешествии из Москвы в Нижний Новгород. Главные роли исполнили Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев.