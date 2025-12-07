Агитка под видом голливудского блокбастера: что не так с новым «Бегущим человеком»

О чем фильм «Бегущий человек»
Альтернативная реальность 2025 года. США в глубоком экономическом кризисе, классовое расслоение и пропасть между богатыми и бедными достигли критических величин. Безработица зашкаливает. Рабочий с токсичного производства Бен Ричардс уволен за пролетарский и экологический активизм. Его жена, официантка из ночного клуба, с трудом наскребает деньги на лекарства для их больной дочурки. Бен готов на все ради работы, но проклятые капиталисты внесли его в черный список — в борьбе за дело трудового народа он не контролирует свои вспышки агрессии.
Очевидно, такому парню один путь — на телевидение. Вся Америка смотрит шоу «Бегущий человек», где трое добровольцев должны месяц скрываться от бригады профессиональных охотников. Еще никому не удавалось выжить и получить главный приз. Но Ричардс твердо намерен не только выиграть деньги, но и наказать подлого продюсера телешоу.
Зачем смотреть
То ли ремейк легендарного фильма 1987 года с Арнольдом Шварценеггером, то ли новая экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Выпуск картины в год действия ее сюжета, который когда-то казался далеким будущим, выглядит вполне логичной данью ностальгии по тем временам. Тем более что стилистика фильма живо напоминает 80-е. При этом режиссер Эдгар Райт вовсю включает свой фирменный клиповый экшен, необычные ракурсы, остроумные ловушки для персонажей.
Важным отличием нового «Бегущего человека» от первой экранизации стал необычайно острый марксистский пафос ленты. Фильм с Шварценеггером был просто динамичным развлекательным боевиком с пестрым фантастическим визуалом. Новая же лента — это просто какая-то «Стачка» Эйзенштейна. В картине прямо говорится, что богатые — зло, и даже модный платок на шее представительницы среднего класса — это украденная жизнь рабочего человека.
Ричардс находит поддержку у подпольщиков, один из которых (в исполнении Майкла Сера), словно Ленин, издает революционный фэнзин под названием «Правда». Думается, выйди подобная версия «Бегущего человека» в 80-х, она без вариантов попала бы в советский прокат просто по идеологическим соображениям. Как попал в советский прокат французский фильм «Цена риска» 1983 года с удивительно похожим сюжетом и существенно превосходящий по драматургии американскую ленту 87-го. Удивительно то, что сняты эти картины по совершенно разным произведениям разных авторов. Французская — по рассказу Роберта Шекли «Премия за риск» аж 58-го года. О котором Стивен Кинг, конечно, не мог не знать. И очевидно, им вдохновлялся.
Почему можно не смотреть
Сам факт производства богатой капиталистической студией лубочно-марксисткой агитки под видом дорогого голливудского блокбастера как бы живо иллюстрирует популярное высказывание Ленина о том, что «капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим». Но новая версия «Бегущего человека» вряд ли выдержит тяжесть революционной агитации. Глен Пауэлл заметно уступает в харизме Шварценеггеру, прямолинейность, которая была хороша для 1924 года, сто лет спустя вряд ли сработает, а эстетика 80-х умиляет разве что старичков и киноманов. Но и те, и другие видели кино и получше.