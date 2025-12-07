Агитка под видом голливудского блокбастера: что не так с новым «Бегущим человеком»

Ричардс находит поддержку у подпольщиков, один из которых (в исполнении Майкла Сера), словно Ленин, издает революционный фэнзин под названием «Правда». Думается, выйди подобная версия «Бегущего человека» в 80-х, она без вариантов попала бы в советский прокат просто по идеологическим соображениям. Как попал в советский прокат французский фильм «Цена риска» 1983 года с удивительно похожим сюжетом и существенно превосходящий по драматургии американскую ленту 87-го. Удивительно то, что сняты эти картины по совершенно разным произведениям разных авторов. Французская — по рассказу Роберта Шекли «Премия за риск» аж 58-го года. О котором Стивен Кинг, конечно, не мог не знать. И очевидно, им вдохновлялся.