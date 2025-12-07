Ричмонд
Марго Робби раскрыла подробности съемок интимных сцен с Джейкобом Элорди

Актриса призналась, что испытывала тревогу из-за интимных сцен, которые ей предстояло сыграть

Марго Робби и Джейкоб Элорди исполнили главные роли в новом фильме «Грозовой перевал», сюжет которого основан на классическом романе Эмили Бронте. Для актрисы работа над картиной оказалась особенно сложной — она призналась, что испытывала тревогу из-за интимных сцен, которые ей предстояло сыграть.

«У меня ноги подкосились. Это то самое чувство, когда у тебя сжимается грудь или как будто кто-то ударил тебя под дых, и из тебя выходит весь воздух. Это отличительная черта режиссера Эмиральд Феннел. Будь то возбуждение или отвращение, ее суперсила вызывает физическую реакцию», — рассказала Марго в интервью Vogue.

Съемки начались через несколько месяцев после того, как Робби стала мамой.

Кадр из фильма «Грозовой перевал»
Кадр из фильма «Грозовой перевал»

«Прошло всего три месяца после родов. Так что я была совсем в другом настроении. Я не занималась своей обычной рутиной. Я сосредоточилась на своем теле, а не на мыслях. И помню, как сказала Эмеральд: “А что, если я недостаточно подготовлена?” Она ответила: “Я не хочу, чтобы ты готовилась. Мне просто нужно, чтобы ты была здесь и сейчас”. Это был прекрасный способ избавиться от тревоги», — отметила артистка.

Кадр из фильма «Грозовой перевал»
Кадр из фильма «Грозовой перевал»

Картина уже столкнулась с критикой из-за откровенного контента.

«Все ждут, что фильм будет очень, очень непристойным. Думаю, люди будут удивлены. Это не значит, что там нет сексуальных элементов и что это не провокационно — это определенно провокационно. Но это больше романтично, чем провокационно. Это масштабная эпическая история любви. Такие романы и исторические фильмы нечасто снимают женщины. Просто у нас так давно не было ничего подобного — может быть, “Дневник памяти”, а еще “Английский пациент”. Нужно вернуться на несколько десятилетий назад», — добавила Робби.