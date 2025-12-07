Марго Робби раскрыла подробности съемок интимных сцен с Джейкобом Элорди

«Все ждут, что фильм будет очень, очень непристойным. Думаю, люди будут удивлены. Это не значит, что там нет сексуальных элементов и что это не провокационно — это определенно провокационно. Но это больше романтично, чем провокационно. Это масштабная эпическая история любви. Такие романы и исторические фильмы нечасто снимают женщины. Просто у нас так давно не было ничего подобного — может быть, “Дневник памяти”, а еще “Английский пациент”. Нужно вернуться на несколько десятилетий назад», — добавила Робби.