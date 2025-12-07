Марго Робби раскрыла подробности съемок интимных сцен с Джейкобом Элорди

Марго Робби и Джейкоб Элорди исполнили главные роли в новом фильме «Грозовой перевал», сюжет которого основан на классическом романе Эмили Бронте. Для актрисы работа над картиной оказалась особенно сложной — она призналась, что испытывала тревогу из-за интимных сцен, которые ей предстояло сыграть.
«У меня ноги подкосились. Это то самое чувство, когда у тебя сжимается грудь или как будто кто-то ударил тебя под дых, и из тебя выходит весь воздух. Это отличительная черта режиссера Эмиральд Феннел. Будь то возбуждение или отвращение, ее суперсила вызывает физическую реакцию», — рассказала Марго в интервью Vogue.
Съемки начались через несколько месяцев после того, как Робби стала мамой.
«Прошло всего три месяца после родов. Так что я была совсем в другом настроении. Я не занималась своей обычной рутиной. Я сосредоточилась на своем теле, а не на мыслях. И помню, как сказала Эмеральд: “А что, если я недостаточно подготовлена?” Она ответила: “Я не хочу, чтобы ты готовилась. Мне просто нужно, чтобы ты была здесь и сейчас”. Это был прекрасный способ избавиться от тревоги», — отметила артистка.
Картина уже столкнулась с критикой из-за откровенного контента.
«Все ждут, что фильм будет очень, очень непристойным. Думаю, люди будут удивлены. Это не значит, что там нет сексуальных элементов и что это не провокационно — это определенно провокационно. Но это больше романтично, чем провокационно. Это масштабная эпическая история любви. Такие романы и исторические фильмы нечасто снимают женщины. Просто у нас так давно не было ничего подобного — может быть, “Дневник памяти”, а еще “Английский пациент”. Нужно вернуться на несколько десятилетий назад», — добавила Робби.