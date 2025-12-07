Сидни Суини дала совет молодым актерам, желающим построить карьеру в Голливуде

«Занимайся этим, пока тебе это нравится. Ты должен очень сильно любить актерство, потому что это действительно тяжело, и тебе будут чаще говорить “нет”, чем “да”», — отметила 28-летняя звезда в эксклюзивном интервью People на премьере в Нью-Йорке своего нового фильма «Горничная».