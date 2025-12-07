Сидни Суини дала совет молодым актерам, желающим построить карьеру в Голливуде

Сидни Суини дала важный совет другим молодым звездам, которые надеются добиться успеха в Голливуде.
«Занимайся этим, пока тебе это нравится. Ты должен очень сильно любить актерство, потому что это действительно тяжело, и тебе будут чаще говорить “нет”, чем “да”», — отметила 28-летняя звезда в эксклюзивном интервью People на премьере в Нью-Йорке своего нового фильма «Горничная».
Она добавила: «Приходится сталкиваться с отказами, и их много. Так что, если вы любите свое дело всей душой, то все это не имеет значения, потому что… вы занимаетесь тем, что любите».
Напомним, первые актерские работы Суини появились в 2009 году. Позже она сыграла второстепенные роли в популярных телесериалах, включая «Анатомию страсти» и «Милые обманщицы», и только в конце 2010-х годов стала известной во многом благодаря роли Кэсси Ховард в сериале «Эйфория».
В последнее время Сидни снялась в фильмах «Белый лотос», «Омен. Непорочная», «Кто угодно, кроме тебя», «Мадам Паутина» и «Кристи», а также выступила продюсером различных проектов, включая «Горничную».
«Тем не менее, мне нравилось проходить кастинги, потому что я могла пробовать себя в разных образах», — добавила Суини.