Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Российская кинокартина стала лауреатом на иранском кинофестивале «Фаджр»

В посольстве РФ рассказали, что в кинофестивале, который проходил в иранском городе Шираз, приняли участие представители отечественного кинематографа и посольства
Кадр из фильма «Там, где танцуют стерхи»
Кадр из фильма «Там, где танцуют стерхи»

ТЕГЕРАН, 6 декабря. /ТАСС/. Российский фильм Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» стал лауреатом 43-го Международного кинофестиваля «Фаджр» в номинации «Лучший фильм» (категория «Восточная перспектива»), а Андрей Кончаловский и Елена Киселева получили награду за сценарий к фильму «Смотри на меня!». Об этом сообщило посольство РФ в Иране.

«Благодарим иранских друзей за организацию кинофестиваля и выражаем надежду на дальнейшее конструктивное и активное сотрудничество в сфере кинематографа», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии рассказали, что в кинофестивале, который проходил в иранском городе Шираз, приняли участие представители отечественного кинематографа и посольства.