Российская кинокартина стала лауреатом на иранском кинофестивале «Фаджр»

ТЕГЕРАН, 6 декабря. /ТАСС/. Российский фильм Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» стал лауреатом 43-го Международного кинофестиваля «Фаджр» в номинации «Лучший фильм» (категория «Восточная перспектива»), а Андрей Кончаловский и Елена Киселева получили награду за сценарий к фильму «Смотри на меня!». Об этом сообщило посольство РФ в Иране.
«Благодарим иранских друзей за организацию кинофестиваля и выражаем надежду на дальнейшее конструктивное и активное сотрудничество в сфере кинематографа», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.
В дипмиссии рассказали, что в кинофестивале, который проходил в иранском городе Шираз, приняли участие представители отечественного кинематографа и посольства.