Российская кинокартина стала лауреатом на иранском кинофестивале «Фаджр»

ТЕГЕРАН, 6 декабря. /ТАСС/. Российский фильм Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» стал лауреатом 43-го Международного кинофестиваля «Фаджр» в номинации «Лучший фильм» (категория «Восточная перспектива»), а Андрей Кончаловский и Елена Киселева получили награду за сценарий к фильму «Смотри на меня!». Об этом сообщило посольство РФ в Иране.