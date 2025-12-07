Звезда сериала «Очень странные дела» получил травму на съемках финала

Финальный сезон «Очень странных дел» вышел 26 ноября 2025 года. Изначально премьера была назначена на 2024 год. Однако съемки сериала отложили из-за забастовки сценаристов. Как признавались сценаристы братья Дафферы, в заключительном сезоне сериала реализовали идеи, не попавшие во второй.