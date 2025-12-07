Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Очень странные дела» получил травму на съемках финала

У актера Ноа Шнаппа лопнули сосуды на съемках «Очень странных дел»
Ноа Шнапп
Ноа ШнаппИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актер Ноа Шнапп рассказал в Instagram, что получил травму на съемках финального сезона сериала «Очень странные дела». >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

По словам Шнаппа, у него лопнули сосуды на лице и теле из-за крика.

«Меня заставили кричать на съемочной площадке около двух часов. Забавно, что в сериале эта сцена показалась всего на три секунды», — рассказал артист.

Финальный сезон «Очень странных дел» вышел 26 ноября 2025 года. Изначально премьера была назначена на 2024 год. Однако съемки сериала отложили из-за забастовки сценаристов. Как признавались сценаристы братья Дафферы, в заключительном сезоне сериала реализовали идеи, не попавшие во второй.

В пятом сезоне вернулись к своим ролям Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Милли Бобби Браун, Ноа Шнапп. К ним присоединилась звезда фильмов про Терминатора Линда Хэмилтон.

27 ноября сообщалось, что на стриминговом сервисе Netflix произошел сбой во время премьеры пятого сезона «Очень странных дел».