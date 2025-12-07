Звезда сериала «Очень странные дела» получил травму на съемках финала

Актер Ноа Шнапп рассказал в Instagram, что получил травму на съемках финального сезона сериала «Очень странные дела». >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
По словам Шнаппа, у него лопнули сосуды на лице и теле из-за крика.
«Меня заставили кричать на съемочной площадке около двух часов. Забавно, что в сериале эта сцена показалась всего на три секунды», — рассказал артист.
Финальный сезон «Очень странных дел» вышел 26 ноября 2025 года. Изначально премьера была назначена на 2024 год. Однако съемки сериала отложили из-за забастовки сценаристов. Как признавались сценаристы братья Дафферы, в заключительном сезоне сериала реализовали идеи, не попавшие во второй.
В пятом сезоне вернулись к своим ролям Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Милли Бобби Браун, Ноа Шнапп. К ним присоединилась звезда фильмов про Терминатора Линда Хэмилтон.
27 ноября сообщалось, что на стриминговом сервисе Netflix произошел сбой во время премьеры пятого сезона «Очень странных дел».