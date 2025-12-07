В Голливуде выразили тревогу из-за возможных увольнений после покупки Warner Bros.

Голливуд готовится к возможным урезаниям бюджета и сокращению рабочих мест после того, как американский стриминговый сервис Netflix приобрел киностудию Warner Bros. за $83 млрд. Об этом 7 декабря сообщила газета Financial Times.
По слова декана Колледжа кино и медиаискусства Доджа при Университете Чепмена Стивена Гэллоуэя, возможные увольнения и будущее киноиндустрии — это то, что больше всего беспокоит Голливуд.
Киноагенты, продюсеры и другие деятели кино обеспокоены тем, что сделка между Netflix и Warner приведет к сокращению числа покупателей сериалов и фильмов, а значит, и к уменьшению работы в сфере кино, говорится в материале.
Автор статьи отмечает, что с 2020 года Голливуд потерял десятки тысяч сотрудников, и многие из них уехали из Лос-Анджелеса в поисках работы в другие места.
Стриминговый сервис Netflix приобретет киностудию Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд. По данным Netflix, эта сделка сможет объединить два ведущих развлекательных бизнеса. Отмечалось, что многие франшизы киностудии, среди которых «Теория большого взрыва», «Игра престолов» и другие, войдут в портфолио Netflix. Как отметил согенеральный директор стримингового сервиса, соглашение поспособствует ускоренному развитию совместного бизнеса «на десятилетия вперед».