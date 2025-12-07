Ричмонд
Аня Тейлор-Джой показала фигуру в полупрозрачном платье

Актриса появилась на публике в «голом» платье

Звезда сериалов «Острые козырьки» и «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой появилась на публике в откровенном наряде. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-ДжойИсточник: Legion-Media.ru

Аня Тейлор-Джой посетила 22-й Международный кинофестиваль в Марракеше. 29-летняя актриса появилась на закрытом мероприятии в черном полупрозрачном макси-платье, которое дополнила босоножками на каблуках, браслетом с бриллиантами, кольцом и серьгами. Знаменитости собрали волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

В феврале Аня Тейлор-Джой стала лицом нового выпуска Vogue. Актриса позировала в облегающем бежевом платье с разрезами на талии. Волосы ей выпрямили и распустили, а также сделали макияж с нюдовой помадой.