Аня Тейлор-Джой показала фигуру в полупрозрачном платье

Аня Тейлор-Джой посетила 22-й Международный кинофестиваль в Марракеше. 29-летняя актриса появилась на закрытом мероприятии в черном полупрозрачном макси-платье, которое дополнила босоножками на каблуках, браслетом с бриллиантами, кольцом и серьгами. Знаменитости собрали волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.