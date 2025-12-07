Ричмонд
Умер режиссер фильма «Ребро Адама» Вячеслав Криштофович

На 79-м году жизни скончался режиссер Вячеслав Криштофович
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram кинокритик Андрей Плахов.

Он отметил, что новость пришла из Киева и назвал случившееся очередной тяжелой потерей.

Плавхов рассказал, что коллеги и друзья называли режиссера Вячеком, и вспоминал о времени советского кино, когда Криштофович, живя в Киеве, работал на русском языке с известными московскими актерами. Он упоминал, что в его фильмах снимались Александр Абдулов, Олег Янковский, Анатолий Збруев, Ирина Купченко, Ольга Остроумова и другие.

По словам критика, Криштофович оставил заметный след в кинематографе благодаря тонкой авторской манере и вниманию к человеческим историям. Среди наиболее значимых работ режиссера он выделил «Ребро Адама», где одну из лучших ролей сыграла Инна Чурикова, а также фильмы «Два гусара», «Мелочи жизни», «Приятель покойника» и другие картины.

Всего кинодеятель снял почти три десятка фильмов, среди которых «Одинокая женщина желает познакомиться», «Перед экзаменом» и «О нем». Плавхов добавил, что, хотя они с Криштофовичем давно не общались, память о творческих и личных связях для него остается важной.