Звезда "Великолепного века" пришел с девятимесячным сыном на рынок
Звезда сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Кадир Догулу пришел с сыном на рынок. Супруга артиста Неслихан Атагюль показала, как девятимесячный Азиз помогал своему отцу выбирать фрукты и овощи. Актриса поделилась этим фото в соцсети.

«Домашнее задание. Каждую субботу я хожу с семьей на базар», — подписала снимок знаменитость.

Пользователи соцсети отметили, что мальчик подрос, и оценили его стильный образ.

Атагюль и Догулу пока скрывают лицо ребенка.

Звезды турецких сериалов поженились в 2016 году. В 2024 году в прессе появилась информация, что пара на грани развода из-за измен Догулу. Но Атагюль в годовщину свадьбы опубликовала фото с супругом, опровергнув слухи о разладе в отношениях.

В 2024 году стало известно, что артисты ждут первенца. Звезда признавалась в личном блоге, что ей непросто давалась беременность, но она старалась быть активной и много путешествовала. По словам знаменитости, муж окружил ее такой заботой, о которой можно только мечтать.

После рождения сына Догулу стал активно помогать жене растить его. Звезда отмечала, что еще не видела таких включенных отцов и восхищается своим супругом в новой для него роли.