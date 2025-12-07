Актриса Наталья Бардо призналась, что за год поправилась на восемь кг

Актриса Наталья Бардо за год поправилась на восемь килограммов. Звезда сериала «Девушки с Макаровым» рассказала об этом подписчикам в соцсети. По признанию артистки, она решила исправить эту ситуацию.
«Я худею! Поправилась на восемь килограммов за последний год. По мне может и не видно, но я поправилась. Сегодня на завтрак съела мясо, киви и выпила кофе», — поделилась знаменитость.
Бардо состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Она признавалась, что несколько лет игнорировала попытки будущего мужа познакомиться с ней. Продюсер четыре года ждал свидания с актрисой и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году звезда решилась на встречу с Вайсбергом, и больше они не расставались.
Режиссер не заметил, что возлюбленная набрала лишние килограммы. Вайсберг восхитился своей женой, отметив ее прекрасную фигуру.
У пары есть девятилетний сын Эрик. Звезда рассказывала, что после родов за два месяца похудела на 17 килограммов. По словам Бардо, она занималась спортом каждый день, ела куриный бульон без соли, грудку и овсянку на воде ради роли. Но больше к таким экстренным способам похудения актриса не прибегала.