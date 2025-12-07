Внук звезды «Склифосовского» впервые пришел к знаменитой бабушке на спектакль

Внук звезды сериала «Склифосовский» Анны Якуниной впервые пришел к ней на спектакль. Актриса рассказала об этом подписчикам в Telegram-канале. Четырехлетний Данила посмотрел комедию «Жизнь на бис» во Дворце на Яузе, подарил цветы бабушке после ее выступления, побывал за кулисами и в гримерке.
«Вчера был такой счастливый день! Ко мне на спектакль впервые пришел мой внук, мой Данька! Как быстро растут наши дети, и какое это счастье наблюдать за их взрослением», — отметила артистка.
У знаменитости двое детей. От первого брака с однокурсником Сергеем Стегайловым артистка воспитала дочь Анастасию, а от второго с Алексеем Свиридом — девочку Марию. В 2021 году звезда впервые стала бабушкой. Она признавалась в интервью, что ее жизнь обрела новый смысл после появления внука. Якунина старается чаще видеться с Данилой, помогая дочери Анастасии растить мальчика.
Внук актрисы пришел в театр вместе с дедом. Муж Якуниной по профессии инженер, у него авиационно-техническое образование. Свирид впервые увидел супругу на сцене «Сатирикона» и потом посещал практически все спектакли с ее участием. Актриса говорила, что однажды уходила с работы и увидела будущего супруга с огромным букетом цветов, так начался их роман. А в 1996 году они поженились.