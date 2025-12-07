Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Внук звезды «Склифосовского» впервые пришел к знаменитой бабушке на спектакль

Актриса Анна Якунина рассказала, что к ней на спектакль впервые пришел внук
Внук звезды «Склифосовского» впервые пришел к знаменитой бабушке на спектакль
Внук звезды «Склифосовского» впервые пришел к знаменитой бабушке на спектакльИсточник: www_gazeta_ru

Внук звезды сериала «Склифосовский» Анны Якуниной впервые пришел к ней на спектакль. Актриса рассказала об этом подписчикам в Telegram-канале. Четырехлетний Данила посмотрел комедию «Жизнь на бис» во Дворце на Яузе, подарил цветы бабушке после ее выступления, побывал за кулисами и в гримерке.

«Вчера был такой счастливый день! Ко мне на спектакль впервые пришел мой внук, мой Данька! Как быстро растут наши дети, и какое это счастье наблюдать за их взрослением», — отметила артистка.

У знаменитости двое детей. От первого брака с однокурсником Сергеем Стегайловым артистка воспитала дочь Анастасию, а от второго с Алексеем Свиридом — девочку Марию. В 2021 году звезда впервые стала бабушкой. Она признавалась в интервью, что ее жизнь обрела новый смысл после появления внука. Якунина старается чаще видеться с Данилой, помогая дочери Анастасии растить мальчика.

Внук актрисы пришел в театр вместе с дедом. Муж Якуниной по профессии инженер, у него авиационно-техническое образование. Свирид впервые увидел супругу на сцене «Сатирикона» и потом посещал практически все спектакли с ее участием. Актриса говорила, что однажды уходила с работы и увидела будущего супруга с огромным букетом цветов, так начался их роман. А в 1996 году они поженились.