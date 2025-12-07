Внук звезды «Склифосовского» впервые пришел к знаменитой бабушке на спектакль

Внук актрисы пришел в театр вместе с дедом. Муж Якуниной по профессии инженер, у него авиационно-техническое образование. Свирид впервые увидел супругу на сцене «Сатирикона» и потом посещал практически все спектакли с ее участием. Актриса говорила, что однажды уходила с работы и увидела будущего супруга с огромным букетом цветов, так начался их роман. А в 1996 году они поженились.