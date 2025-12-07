Ричмонд
Влюбленные заявили, что секрет их уверенности в радости
Джиджи Хадид и Брэдли Купер впервые дали интервью на публике

Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер впервые дали интервью на публике. Об этом сообщает Just Jared.

Пара дала видеоинтервью в социальных сетях инфлюенсера Дэвида Карми. Он спросил, что делает их уверенными в себе. Джиджи Хадид ответила, что «Находить радость», а Брэдли Купер сказал лаконично: «Быть живым!».

В сентябре 2020 года Джиджи Хадид родила дочь Кхай от бывшего участника группы One Direction Зейна Малика. Спустя год после рождения ребенка звезда подиумов и артист расстались. Причиной стало то, что мать Джиджи, Иоланда Хадид, обвинила певца в рукоприкладстве.

Сейчас модель состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. В конце апреля знаменитостей засняли, когда те направлялись на празднование дня рождения манекенщицы в отеле Le Chalet в Нью-Йорке. Звезда подиумов появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, после чего в сети заподозрили, что актер сделал ей предложение руки и сердца. Сама пара пока не комментировала слухи.