Звезда «Эйфории» выложила фото с обнаженной грудью
Звезда «Эйфории» Сидни Суини показала фото топлес. Артистка разместила снимок в личном блоге.

28-летняя Сидни Суини позировала перед камерой в телесном корсете без бюстгальтера. Актриса также надела блестящие массивные серьги-капли. Звезда сериала «Эйфория» предстала в кадре с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и розовым блеском для губ. Артистка прикрывала обнаженную грудь руками.

На днях Сидни Суини стала гостьей премьеры фильма «Горничная», которая состоялась в Нью-Йорке. Актриса позировала перед камерами в серебристом макси-платье со шлейфом и глубоким декольте, украшенном стразами. Артистка добавила белую накидку с перьями и серьги-кольца. Звезде сериала «Эйфория» уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, блестящими тенями и розовой помадой.

До этого Сидни Суини организовала День благодарения в стиле «Шрека». Актриса выбрала костюм дракона, надев красное боди с глубоким декольте, черные колготки, гетры и туфли на каблуках. Актриса добавила к образу ободок с ушами и серьги. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем. На одном из фото знаменитость закинула ногу на картонную фигуру Шрека.