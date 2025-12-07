Звезда «Эйфории» выложила фото с обнаженной грудью

До этого Сидни Суини организовала День благодарения в стиле «Шрека». Актриса выбрала костюм дракона, надев красное боди с глубоким декольте, черные колготки, гетры и туфли на каблуках. Актриса добавила к образу ободок с ушами и серьги. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем. На одном из фото знаменитость закинула ногу на картонную фигуру Шрека.