85-летний Аль Пачино спровоцировал слухи о тайной свадьбе

В октябре того же года представитель Аль Пачино уточнил, что актера и продюсера Нур Альфаллах связывает только дружба. По его словам, сейчас экс-возлюбленные «очень хорошие друзья». Они и дальше будут вместе воспитывать их общего сына Романа, который родился 16 июня 2023 года.