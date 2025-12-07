Ричмонд
85-летний Аль Пачино спровоцировал слухи о тайной свадьбе

Актер Аль Пачино вышел на публику с кольцом и спровоцировал слухи о свадьбе
Аль Пачино
Аль ПачиноИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Аль Пачино спровоцировал слухи о тайной свадьбе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

85-летний Аль Пачино появился на мероприятии, посвященном фильму «Битва за битвой». Актер пришел поддержать своего друга и коллегу Леонардо ДиКаприо. Артист вышел на публику с кольцом, чем спровоцировал слухи о тайной свадьбе.

Сам Аль Пачино не комментировал сплетни. Однако вскоре после появления новости в соцсетях его представитель заявил, что актер не женат.

В декабре прошлого года Аль Пачино и его экс-возлюбленная Нур Альфаллах были замечены в театре Aero в Санта-Монике. Они посетили закрытый показ фильма «Серпико» 1973 года, в котором актер исполнил главную роль. Это был первый выход бывших влюбленных после расставания.

В октябре того же года представитель Аль Пачино уточнил, что актера и продюсера Нур Альфаллах связывает только дружба. По его словам, сейчас экс-возлюбленные «очень хорошие друзья». Они и дальше будут вместе воспитывать их общего сына Романа, который родился 16 июня 2023 года.

У Аль Пачино четверо детей. У актера, который никогда не был женат, есть 35-летняя дочь Джулия Мария от преподавателя актерского мастерства Яны Тэррант, а также двойняшки — 24-летние Антон Джеймс и Оливия Роуз — от актрисы Беверли Д’Анджело.