Агата Муцениеце раскрыла, на сколько поправилась после родов

23 июня Агата Муцениеце подтвердила свою беременность в личном блоге. Она выложила серию фотографий в сером трикотажном платье, которое подчеркивало ее живот. На нескольких снимках Муцениеце позировала вместе со своим женихом и дочерью Мией от первого брака с Павлом Прилучным.