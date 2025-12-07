Ричмонд
Агата Муцениеце раскрыла, на сколько поправилась после родов
Источник: www_gazeta_ru

Актриса Агата Муцениеце показала фигуру и раскрыла, на сколько поправилась после третьих родов. Знаменитость разместила фото в соцсети.

Муцениеце позировала в черной облегающей майке. Актриса рассказала, что набрала 8 килограммов после беременности. Артистка также отметила, что у нее увеличилась грудь.

«Плюсы, конечно, помимо лишних 8 килограммов, имеются очевидные», — подписала кадр знаменитость.

2 декабря издание Super.ru сообщило, что 36-летняя Агата Муцениеце родила девочку в московском роддоме Лапино. Сейчас артистка восстанавливается, а в соцсетях продолжает выкладывать заранее заготовленный контент с беременным животом.

В мае знаменитость рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение руки и сердца.

23 июня Агата Муцениеце подтвердила свою беременность в личном блоге. Она выложила серию фотографий в сером трикотажном платье, которое подчеркивало ее живот. На нескольких снимках Муцениеце позировала вместе со своим женихом и дочерью Мией от первого брака с Павлом Прилучным.