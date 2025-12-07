Ричмонд
88-летний Юрий Назаров назвал секрет долголетия: «Не живу для себя»

Актер Назаров заявил, что его спасают работа и любовь к Родине
Юрий Назаров
Юрий НазаровИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Юрий Назаров во время водной прогулки с москвичами старшего поколения назвал секрет своего долголетия. 88-летнего актера цитирует aif.ru.

По словам Назарова, его спасают работа и любовь к Родине.

«Моя энергия возникает, потому что я не живу для себя любименького. Я люблю свою Родину, переживаю за нее и работаю для нее», — делится артист.

Кроме того, во время встречи Назаров сообщил, что в этот день у него родилась седьмая правнучка.

Актер Юрий Назаров известен по картинам «Андрей Рублев», «Зеркало», «Горячий снег», «Маленькая Вера», «Земля Санникова».

Актер родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. В 1957 году он дебютировал в фильме Сергея Юткевича «Рассказы о Ленине», а затем снялся в таких картинах, как «Прощание славянки», «Маленькая Вера», «Война на западном направлении», «Казачья быль», «Последняя исповедь» и других.

За свою карьеру ему удалось поработать с выдающимися советскими режиссерами — включая Андрея Тарковского, Юрия Озерова и Михаила Калатозова. В исторической драме Тарковского «Андрей Рублев» Назаров сыграл князя.