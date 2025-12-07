88-летний Юрий Назаров назвал секрет долголетия: «Не живу для себя»

Актер родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. В 1957 году он дебютировал в фильме Сергея Юткевича «Рассказы о Ленине», а затем снялся в таких картинах, как «Прощание славянки», «Маленькая Вера», «Война на западном направлении», «Казачья быль», «Последняя исповедь» и других.