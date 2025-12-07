Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина смерти актера Урюмцева из «Петербургских тайн»

Кинорежиссер, актер, сценарист Урюмцев умер в возрасте 67 лет
Олег Урюмцев
Олег УрюмцевИсточник: aif.ru

О причинах смерти кинорежиссера, актера, сценариста Олега Урюмцева рассказали aif.ru в его окружении.

«Олега не стало 6 декабря. Предварительно — проблемы с сердцем», — отметил источник издания.

Как отметили в окружении актера, последние три месяца он провел в больнице.

Олег Урюмцев создал яркие эпизодические образы в фильмах Юрия Озерова «Сталинград», «Великий полководец Георгий Жуков» и «Ангелы смерти», Снимался в ленте Марлена Хуциева «Бесконечность» и сериале «Петербургские тайны».

Был автором сценария и режиссером фильмов «Исход», «На земле белых вод и высоких гор», «Время собирать камни», «Кто такой OZEROFF?», «Рядовой Евгений Родионов», «Проповедники», «Часовые Победы».

В последние годы Урюмцев был президентом Международного кинофестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова.