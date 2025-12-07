Стала известна причина смерти актера Урюмцева из «Петербургских тайн»

О причинах смерти кинорежиссера, актера, сценариста Олега Урюмцева рассказали aif.ru в его окружении.
«Олега не стало 6 декабря. Предварительно — проблемы с сердцем», — отметил источник издания.
Как отметили в окружении актера, последние три месяца он провел в больнице.
Олег Урюмцев создал яркие эпизодические образы в фильмах Юрия Озерова «Сталинград», «Великий полководец Георгий Жуков» и «Ангелы смерти», Снимался в ленте Марлена Хуциева «Бесконечность» и сериале «Петербургские тайны».
Был автором сценария и режиссером фильмов «Исход», «На земле белых вод и высоких гор», «Время собирать камни», «Кто такой OZEROFF?», «Рядовой Евгений Родионов», «Проповедники», «Часовые Победы».
В последние годы Урюмцев был президентом Международного кинофестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова.