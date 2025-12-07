Умер актер из «Петербургских тайн» Олег Урюмцев

Он исполнил роли в фильмах Озерова «Сталинград» и «Великий полководец Георгий Жуков», Пчелкина «Петербургские тайны», Хуциева «Бесконечность». Был автором сценария и режиссером фильмов «Исход», «На земле белых вод и высоких гор», «Время собирать камни», «Кто такой OZEROFF?», «Рядовой Евгений Родионов», «Проповедники», «Часовые Победы», «Рядовой Евгений Родионов», киносказки «Как дети деда Мороза искали или долгожданный почтальон».