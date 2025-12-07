Умер актер из «Петербургских тайн» Олег Урюмцев

Член Союза кинематографистов России, кинорежиссер, актер Олег Урюмцев умер на 68-м году жизни, сообщили в организации.
Звезды «Сталинграда» и «Петербургских тайн» не стало 6 декабря.
Напомним, Урюмцев был кинорежиссером, сценаристом, актером, а также президентом Международного кинофестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова.
Он исполнил роли в фильмах Озерова «Сталинград» и «Великий полководец Георгий Жуков», Пчелкина «Петербургские тайны», Хуциева «Бесконечность». Был автором сценария и режиссером фильмов «Исход», «На земле белых вод и высоких гор», «Время собирать камни», «Кто такой OZEROFF?», «Рядовой Евгений Родионов», «Проповедники», «Часовые Победы», «Рядовой Евгений Родионов», киносказки «Как дети деда Мороза искали или долгожданный почтальон».
Также Урюмцев руководил студией «ОНЛИ АРТ».