Дональд Трамп заявил о нехватке в кинематографе великих звезд

Президент США упомянул об этом, когда вручал награду американскому актеру Сильвестру Сталлоне
Дональд Трамп
Дональд ТрампИсточник: Rex / Fotodom.ru

По-настоящему великих звезд почти не осталось в кинематографе, заявил президент США Дональд Трамп на церемонии вручения премии Центра Кеннеди.

Глава государства упомянул об этом, когда вручал награду американскому актеру Сильвестру Сталлоне. Мероприятие проходило в Овальном кабинете Белого дома.

Сильвестр Сталлоне
Сильвестр СталлонеИсточник: Legion-Media.ru

«Мой друг, замечательный человек, действительно выдающийся человек, один из по-настоящему великих кинозвезд. Таких немного. Раньше было много, сейчас почти нет», — сказал Трамп.

Кроме того, наград удостоились британский актер Майкл Кроуфорд, певица Глория Гейнор, кантри-исполнитель Джордж Стрейт и участники рок-группы Kiss. Премия центра Кеннеди вручается за выдающийся вклад в исполнительское искусство.

Напомним, в сентябре американский режиссер и продюсер Вуди Аллен выразил желание снять новый фильм с участием Дональда Трампа. Четырехкратный обладатель премии «Оскар» напомнил, что уже работал с политиком в рамках создания картины «Знаменитость» (1998). Тогда Трамп сыграл самого себя. Аллен назвал Трампа очень хорошим актером.

В ноябре издание Semafor сообщило, что президент США якобы призвал возродить кинофраншизу «Час пик». Журналисты уточнили, что Трамп лично обратился к основателю корпорации Oracle Ларри Эллисону, чтобы съемки фильмов серии возобновились.