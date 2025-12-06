Федор Добронравов вернулся к съемкам после операции на позвоночнике

Федор Добронравов получил известность после съемок в сериале «Сваты», в котором сыграл роль Ивана Будько. Сериал «Сваты» шел на ТВ с 2008 по 2021 год. В конце июня 2022 года ходили слухи, что сериал «Сваты» возвращается на экраны. Предполагалось, что съемки 8-го сезона начнутся ближе к финалу 2022 года. Однако вскоре выяснилось, что новости оказались фейком.