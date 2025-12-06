Ричмонд
Федор Добронравов вернулся к съемкам после операции на позвоночнике

Актер после операции снимется в шести фильмах
Федор Добронравов на премии ИРИ, фото: пресс-служба
Федор Добронравов на премии ИРИ, фото: пресс-служба

Актер Федор Добронравов спустя полтора года послеоперации на позвоночнике вернулся к активной работе в кино. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Сейчас, по данным издания, 64-летний Добронравов участвует в съемках шести фильмов — «Семь верст до рассвета», второй части «Чебурашки», «Как Йосю на колбасу сдавали», «Северное сияние», «Сказка сказывается», «Три струны».

В феврале 2024 года Добронравов начал жаловаться на боли в шее и позвоночнике, и врачи настояли на хирургическом вмешательстве. Всего в стационаре актер провел восемь дней, 7 марта его выписали из больницы.

Федор Добронравов получил известность после съемок в сериале «Сваты», в котором сыграл роль Ивана Будько. Сериал «Сваты» шел на ТВ с 2008 по 2021 год. В конце июня 2022 года ходили слухи, что сериал «Сваты» возвращается на экраны. Предполагалось, что съемки 8-го сезона начнутся ближе к финалу 2022 года. Однако вскоре выяснилось, что новости оказались фейком.

Ранее сыновья Федора Добронравова рассказали о минусах известной фамилии.