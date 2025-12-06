Близкие Бориса Щербакова рассказали о состоянии актера

«Очень странно, кто-то раздул это из-за визита к офтальмологу. Чем-то глаз промыли, и все. Это обычный визит, отец там находился минут 15. Хорошо себя чувствует, на записи передачи сейчас. Все нормально», — заключил наследник Щербакова.