Денис Власенко назвал неожиданный минус популярности: «Трогают без разрешения»

«Мне кажется объективно, что моим самым главным итогом года является победа в реалити-шоу “Мастер игры”. Это было мое первое реалити. Может быть, еще в одном реалити снимусь. Посмотрим. Буквально съемка в реалити — это был самый сложный этап, период в работе. Это очень непросто. Физически, а главное — морально, было совсем сложно. Не существует рецепта, как правильно или неправильно себя вести в таких проектах. Хотя, мне кажется, уже делаю вывод, что нужно быть собой и как-то по сердцу реагировать, никем не притворяться. Это как будто главная формула», — сказал Власенко, добавив, что не исключает возможность в будущем вновь сняться в реалити-шоу.