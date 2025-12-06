Ричмонд
Денис Власенко назвал неожиданный минус популярности: «Трогают без разрешения»

Актер рассказал про неожиданный минус возросшей популярности
Денис Власенко, фото: пресс-служба ТНТ
Денис Власенко, фото: пресс-служба ТНТ

Актер Денис Власенко на презентации нового сезона канала ТВ-3 рассказал, что главным итогом года для него стала победа в реалити-шоу. Также звезда сериалов «Инспектор Гаврилов» (18+), «Стрим» (18+) и «Закрыть гештальт» (18+) в разговоре с сайтом KP.RU назвал минусы возросшей популярности.

«Мне кажется объективно, что моим самым главным итогом года является победа в реалити-шоу “Мастер игры”. Это было мое первое реалити. Может быть, еще в одном реалити снимусь. Посмотрим. Буквально съемка в реалити — это был самый сложный этап, период в работе. Это очень непросто. Физически, а главное — морально, было совсем сложно. Не существует рецепта, как правильно или неправильно себя вести в таких проектах. Хотя, мне кажется, уже делаю вывод, что нужно быть собой и как-то по сердцу реагировать, никем не притворяться. Это как будто главная формула», — сказал Власенко, добавив, что не исключает возможность в будущем вновь сняться в реалити-шоу.

Денис Власенко подвел итоги года и назвал неожиданный минус популярности.

«У меня есть традиция, я украшаю квартиру к Новому году примерно за сутки до Нового года. Все сам, ребят, всё сам. Зачем к кому-то обращаться, чтобы поставить несколько еловых веток в квартире, я пока справляюсь. По поводу новогоднего стола я, конечно, за классический стол без всяких ПП. Нам и так трудно дается с таким графиком жить, поэтому как-то я стараюсь радовать себя хотя бы едой», — признался Власенко.

Также актер признался, что чувствует рост популярности в последнее время. Помимо плюсов у этого есть и неожиданные минусы.

«Чаще меня узнают на улицах, просят сфотографироваться, но я все-таки стараюсь не отлетать в космос. Бывает, трогают без разрешения, знаешь, это не всегда комфортно, но и там справляемся, не жалуюсь», — сказал KP.RU Власенко.

Ранее Денис Власенко пришел на открытие кинофестиваля «Зимний».