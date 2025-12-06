В Японии задержали актера сериала «Эмили в Париже»

Полиция Японии задержала американского драматурга и актера сериала «Эмили в Париже» Джереми О. Харриса по подозрению в попытке ввоза наркотиков в страну. Об этом пишет The New York Times (NYT).
Газета отмечает, что артиста взяли под стражу 16 ноября после того, как таможенники в аэропорту города Наха (префектура Окинава) нашли у него в сумке запрещенные вещества.
Подчеркивается, что Харрису, если ему предъявят обвинения, может грозить до семи лет лишения свободы.
Ранее вышел тизер пятого сезона «Эмили в Париже», в котором героиня гуляет по Риму.