В Японии задержали актера сериала «Эмили в Париже»

NYT: В Японии задержали актера Джереми О. Харриса по подозрению в ввозе наркотиков
Яница Браво и Джереми О. Харрис
Яница Браво и Джереми О. ХаррисИсточник: Legion-Media.ru

Полиция Японии задержала американского драматурга и актера сериала «Эмили в Париже» Джереми О. Харриса по подозрению в попытке ввоза наркотиков в страну. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что артиста взяли под стражу 16 ноября после того, как таможенники в аэропорту города Наха (префектура Окинава) нашли у него в сумке запрещенные вещества.

Подчеркивается, что Харрису, если ему предъявят обвинения, может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее вышел тизер пятого сезона «Эмили в Париже», в котором героиня гуляет по Риму.