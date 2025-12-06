Ричмонд
Блейк Лайвли обвинили в попытке шантажа Тейлор Свифт

Это стало известно из судебных документов
Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

По данным судебных документов, к которым обратилось издание Daily Mail, актриса Блейк Лайвли якобы грозилась подтолкнуть Тейлор Свифт отказаться от разрешения на использование ее песни в фильме «Все закончится на нас» — если продюсеры не примут её версию трейлера.

Согласно иску, Лайвли потребовала от команды устранить смонтированный режиссёром тизер и заменить его своей версией. В противном случае, утверждают её оппоненты, она «известила» Свифт и намерена заставить её отозвать лицензию на трек.

Юристы режиссера Джастин Бальдони и продюсеров назвали действия Лайвли попыткой давления, «вымогательством» и шантажом — в юридической бумаге говорится даже о «сливе переписки» как о возможной угрозе.

Сама Тейлор Свифт, по словам её представителей, никакого отношения к съёмкам фильма не имела — её участие ограничилось лицензированием трека, и она никогда не была на площадке.

Суд США уже отреагировал на обвинения. Один из судей охарактеризовал письмо обвинения как «неуместное» и лишённое значимости для дела, отметив, что оно служит лишь для привлечения общественного внимания.

Ранее стало известно, что Блейк Лайвли требует продолжить судебные разбирательства в отношении Бальдони.