Блейк Лайвли обвинили в попытке шантажа Тейлор Свифт

По данным судебных документов, к которым обратилось издание Daily Mail, актриса Блейк Лайвли якобы грозилась подтолкнуть Тейлор Свифт отказаться от разрешения на использование ее песни в фильме «Все закончится на нас» — если продюсеры не примут её версию трейлера.
Согласно иску, Лайвли потребовала от команды устранить смонтированный режиссёром тизер и заменить его своей версией. В противном случае, утверждают её оппоненты, она «известила» Свифт и намерена заставить её отозвать лицензию на трек.
Юристы режиссера Джастин Бальдони и продюсеров назвали действия Лайвли попыткой давления, «вымогательством» и шантажом — в юридической бумаге говорится даже о «сливе переписки» как о возможной угрозе.
Сама Тейлор Свифт, по словам её представителей, никакого отношения к съёмкам фильма не имела — её участие ограничилось лицензированием трека, и она никогда не была на площадке.
Суд США уже отреагировал на обвинения. Один из судей охарактеризовал письмо обвинения как «неуместное» и лишённое значимости для дела, отметив, что оно служит лишь для привлечения общественного внимания.
Ранее стало известно, что Блейк Лайвли требует продолжить судебные разбирательства в отношении Бальдони.