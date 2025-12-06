Блейк Лайвли обвинили в попытке шантажа Тейлор Свифт

По данным судебных документов, к которым обратилось издание Daily Mail, актриса Блейк Лайвли якобы грозилась подтолкнуть Тейлор Свифт отказаться от разрешения на использование ее песни в фильме «Все закончится на нас» — если продюсеры не примут её версию трейлера.