Анна Пересильд пожаловалась на подарки с фейковыми бриллиантами

16-летняя Анна Пересильд откровенно рассказала о своем самом неприятном опыте с подарками. По словам девушки, ей дарили украшения, которые выдавали за изделия с бриллиантами — но радость быстро сменялась разочарованием, пишет телеграм-канал «Самые СЛИВки».
«Говорят: вот это бриллиантовые серёжки. И ты говоришь спасибо, ты радуешься, а потом проверяешь и понимаешь, что это не бриллианты, это большое разочарование», — поделилась Анна.
В общем, Пересильд-младшей придётся теперь относиться к подаркам спокойнее — и ценить больше не камни, а искреннее отношение.
Ранее стало известно, что в сети раскритиковали вокал Анны Пересильд.