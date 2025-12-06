Ричмонд
Анна Пересильд пожаловалась на подарки с фейковыми бриллиантами

Актриса назвала это большим разочарованием
Анна Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Анна Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

16-летняя Анна Пересильд откровенно рассказала о своем самом неприятном опыте с подарками. По словам девушки, ей дарили украшения, которые выдавали за изделия с бриллиантами — но радость быстро сменялась разочарованием, пишет телеграм-канал «Самые СЛИВки».

«Говорят: вот это бриллиантовые серёжки. И ты говоришь спасибо, ты радуешься, а потом проверяешь и понимаешь, что это не бриллианты, это большое разочарование», — поделилась Анна.

В общем, Пересильд-младшей придётся теперь относиться к подаркам спокойнее — и ценить больше не камни, а искреннее отношение.

Ранее стало известно, что в сети раскритиковали вокал Анны Пересильд.