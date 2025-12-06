Ричмонд
Окружение Тома Круза обеспокоено его будущим после расставания с Аной де Армас

«Ему пока не встретилась подходящая женщина»
Том Круз
Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

Разрыв Тома Круза и Аны де Армас стал горячей темой для обсуждения в мире шоу-бизнеса, породив множество слухов и домыслов. Сейчас актер переживает непростой период в личной жизни, пытаясь вновь адаптироваться к статусу холостяка.

Хотя решение о разрыве было его инициативой, источники сообщают, что 64-летний Том испытывает сложности в поиске новой спутницы жизни. Окружение Круза выражает неуверенность в том, сможет ли он в будущем построить серьезные отношения.

Роман с де Армас стал для него не просто увлечением, а первыми серьезными отношениями после расставания с Кэти Холмс. «Возможно, дело просто в том, что ему пока не встретилась подходящая женщина», — отметил инсайдер.

Ранее стала известна реакция Тома Круза на развод Николь Кидман.